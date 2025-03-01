Соревнования по ликвидации последствий ДТП прошли в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в Голышманово 20 марта, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Такие состязания проводятся ежегодно. По легенде, после дорожной аварии в автомобиле оказались заблокированными водитель с пассажиром. Самостоятельно покинуть салон они не могли. Огнеборцам предстояло оценить ситуацию, обесточить аккумулятор, определить степень травм, извлечь пострадавших из покореженного автомобиля и оказать им первую помощь. Дополнительно на определенном этапе требовалось потушить возгорание.

Чтобы освободить людей участникам было необходимо применить гидравлический инструмент и демонтировать крышу. Затем, вооружившись специальным оборудованием оставалось извлечь пострадавших.

По итогам соревнований победу одержала команда 18-го пожарно-спасательного отряда из Ишима. На втором месте расположились сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Тюмени. На третьем месте - огнеборцы 27-го пожарно-спасательного отряда (Голышманово).