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Командно-штабная тренировка Минцифры России прошла в Тюмени

Общество, 19:21 20 марта 2025

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Командно-штабная тренировка Минцифры России прошла в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

На практике отработали мероприятия по восстановлению единой сети электросвязи, почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении ЧС на территории Тюменской области. Учения прошли 18 и 19 марта.

В рамках тренировки отработаны смотр аварийно-восстановительных бригад операторов связи; отработка вводных заданий по подключению дизельно-генераторных устройств к базовым станциям мобильных операторов; развертывание пункта временного размещения при возникновении чрезвычайной ситуации; перехват сигнала теле-радиовещения и другие моменты.

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"Такие мероприятия помогают региону усовершенствовать подготовку и оценить готовность органов власти, органов местного самоуправления, операторов связи, экстренных оперативных служб и других организаций к возникновению чрезвычайных ситуаций на территории нашего региона. По итогам данной тренировки все участники успешно прошли проверку и готовы к выполнению поставленных задач", — сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

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# Станислав Логинов , тренировка

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