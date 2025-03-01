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Тюменцы рассказали о победе в международном конкурсе

Общество, 18:03 21 марта 2025

филиал фонда "Защитники Отечества" | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"

Рисунки двух школьниц и трех студентов из Тюменской области победили на международном конкурсе "Защитники Отечества. Zаветам Vерны". Ребят наградили в региональном филиале фонда "Защитники Отечества". Памятные подарки победителям вручили ветераны СВО.

филиал фонда "Защитники Отечества" | Фото: филиал фонда "Защитники Отечества"

Шестиклассница из лицея № 81 Виктория Тимофеева рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что хотела сказать своей работой "Решающий бой".

"Солдат, который сидит в танке, понимает, что за ним стоит страна. И он несет ответственность не только за исход этого боя, но и за будущее России. Воин олицетворяет в своем лице всех бойцов Великой Отечественной войны, специальной военной операции, каждый из которых готов отдать жизнь, чтобы Отечество не погрузилось в хаос", - подчеркнула лицеистка.

предоставлено Ниной Бабиновой | Фото: предоставлено Ниной Бабиновой

Мама другой победительницы, пятиклассницы школы № 43 Варвары Бабиновой, рассказала историю создания работы своей дочери. Она пояснила, что в своей творческой студии "КОТ" они с детьми часто рисуют для участников СВО, пишут письма.

"Когда узнали про конкурс, вместе с дочкой решили создать открытку. Этот жанр предполагает что-то светлое, радостное и доброе. Сначала была идея нарисовать солдата с котом, потому что видели много таких фото. Но наткнулись на реальный снимок, где боец сложил пальцы сердечком. Так вопрос с сюжетом открытки был решен. Надеемся, что защитник увидит этот рисунок и узнает себя", - сказала Нина Бабинова.

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В число победителей от Тюменской области вошли также студенты медколледжа Форон Шомахмудов, Валерия Рохтымова и Кристина Довганич.

"Работы юных тюменцев отражают глубокое уважение к истории, ветеранам и защитникам Отечества, выражая благодарность за мирное небо над головой. Яркие краски передают силу, мужество, доброту и заботу, служа примером для подражания", - подчеркнула социальный координатор тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" сектора по трудоустройству и организации обучения Екатерина Панова.

Добавим, международный конкурс приурочен к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, участниками стали более 45 тыс. школьников и студентов из России и других стран. Организаторами выступили Музей Победы и фонд "Защитники Отечества". Лучшие работы размещены на сайте Музея Победы.

Инна Кондрашкина

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# ветераны СВО , дети , конкурс рисунков

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