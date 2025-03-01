Участница программы "Земский фельдшер" лечит земляков в Вагайском районе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Свой медицинский специалист появился в Иртышском ФАПе Вагайского района. С февраля 2025 года заведующим фельдшерско-акушерским пунктом стала участница федеральной программы "Земский фельдшер" Алена Михайлова. Ранее в Иртышский ФАП выезжал сотрудник другого медпункта, сообщили в пресс-службе областной больницы №9.

Специалист предоставляет жителям доврачебную медицинскую помощь, проводит первичное обследование и профилактическое консультирование в рамках диспансеризации. В течение последнего месяца на ФАПе работали необходимые специалисты мобильного комплекса областной больницы №9. Среди обследованных пациентов выявлены случаи впервые диагностированного сахарного диабета и других серьезных заболеваний.

"Почти девяносто человек, а это половина взрослого населения, живут с различными хроническими заболеваниями, порой весьма редкими. Стараюсь уделить внимание каждому, не упуская ни одной детали: от выполнения врачебных назначений до экспертизы временной нетрудоспособности и необходимой вакцинации", - комментирует земский фельдшер.

В Тюменской области благодаря государственной поддержке успешно реализуются региональные программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор". Так, в 2024 году в Вагайском районе появились еще один фельдшер и два врача-терапевта, на начало 2025 года - фельдшер и врач-терапевт. Это важные направления национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".