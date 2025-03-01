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Тюменцы могут помочь ветеранам через благотворительный счет "Победа"

Общество, 17:34 23 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут поддержать нуждающихся ветеранов, сделав перечисления в официальный благотворительный фонд "Победа". Деньги направляют на приобретение необходимого.

"В 2024 году финансовую помощь получили 109 ветеранов. С начала 2025 – 36 человек. Работа по привлечению средств продолжается, в организации направлено 310 писем, по данным на 14 марта поступление превысило 1,7 млн рублей", - сказала на заседании в гордуме директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева.

Как сообщает "Вслух.ру", добровольные пожертвования вносят предприятия, организации, жители областной столицы. Деньги идут на покупку бытовой техники, мебели, средств реабилитации, на первоочередные нужды.

В Тюмени проживает 1 тыс. 16 человек, относящихся к льготным категориям, связанным с Великой Отечественной войной. В том числе 22 инвалида и участника, 236 вдов погибших и умерших инвалидов и участников, 688 тружеников тыла, 37 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 33 бывших жителя блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте счета "Победа".

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# благотворительный фонд , Великая Отечественная война , Великая Победа

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