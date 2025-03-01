24-часовая эстафета в поддержку бойцов СВО стартовала на "Озере Чемпионов"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24-часовая эстафета в проруби "Боевой кадровый резерв – здесь" стартовала на базе "Озеро Чемпионов" в Тюмени 22 марта. В 12 часов эстафету открыл самый юный участник – 12-летний Семен Галанов.

Как сообщила в интервью "Тюменской линии" председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Татьяна Редькина, всего в Тюмень приехали порядка 50 спортсменов из Перми, Малоярославца, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка и других городов. Участников поделили на три команды.

Эстафета проводится в открытой проруби. У каждой команды свой временной промежуток. Победителем станет та, которая проплывет наибольшую дистанцию за выделенное время. Суммируются дистанции участников за 24 часа.

Татьяна Редькина отметила, что эстафета проводится в областном центре в 13-й раз. В этом году она посвящена бойцам СВО. Спортсменам заплыв дает возможность показать свои холодовые навыки.

"Когда плаваешь ночью, то проверяешь свои способности. Ведь организм хочет спать, а ты плывешь. И чем менее комфортнее условия мы создаем для спортсменов, тем устойчивее становится их организм. Не зря наша эстафета называется "Боевой кадровый резерв страны - здесь". Потому что наши защитники на той стороне находятся, для них нет ни дня, ни ночи. И мы этой эстафетой хотим их поддержать, шлем им привет, гордимся ими", - сказала она.

У каждой команды есть 8-часовой перерыв, за это время они смогут поспать, согреться, отдохнуть, покушать и снова вступить в свой четырехчасовой этап. Самый трудный – это ночной. Но именно для этого, по словам Татьяны Редькиной, многие и приехали, чтобы поплавать ночью, потому что на тюменском "Озере Чемпионов" есть условия для этого.

Отметим, самому опытному участнику эстафеты 72 года. Это Татьяна Хомутова из Барнаула. Есть и спортсмены, которые приезжают в Тюмень не первый год. Одна из них - Ольга Нихасёва из Новокузнецка.

"Замечательная прорубь, отличная организация, - поделилась она впечатлениями. - Считаю, что эта база в Тюмени одна из лучших в стране, самая оборудованная и продуманная. Есть баня, есть, где сушить вещи. В Тюмени я уже в третий или четвертый раз. Город очень нравится".

Отметим, итоги эстафеты подведут 23 марта в 12 часов. По словам Татьяны Редькой, максимальный результат одной команды может составить 50 км.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин