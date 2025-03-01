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Тюменцам рассказали о схеме мошенников с виртуальными клонами кредиток

Общество, 16:38 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В марте самым распространенным способом мошенничества стала схема с NFC-клонами карт, сообщает пресс-служба ВТБ. Новая схема комбинирует две стратегии: социальную инженерию и доработанные шпионские программы.

"Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле – на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления", - отмечено в сообщении.

Мошенники убеждают потерпевших перевести деньги "на безопасный счет", например, путем внесения наличных в банкомат. Когда человек подносит телефон к банкомату, то деньги зачисляются на клон карты мошенника. Злоумышленник в дальнейшем через серию переводов на свои счета в разных банках уводит похищенные средства.

Новая схема, по словам вице-президента ВТБ, начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрия Ревякина, опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счет. "Если раньше банки учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь – не переходить по ссылкам, присланных в смс, мессенджерах, на электронную почту и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников - с сайтов компаний и магазинов ПО. И даже в этом случае каждый раз нужно тщательно проверять правильность гиперссылок, чтобы не попасться на фишинг", — подчеркнул Дмитрий Ревякин.

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# ВТБ , мошенничество

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