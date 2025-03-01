Участники проекта "Время героев" стажируются в Тюменской области

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

12 участников федеральной образовательной программы "Время героев" прибыли в Тюменскую область на стажировку.

Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор. На встрече он рассказал гостям о регионе, его истории и перспективах развития.

"В Тюменской области мы реализуем аналогичный региональный проект "Боевой кадровый резерв". Заявки на участие в нем подали уже более 900 человек", - напомнил глава региона.

В рамках стажировки губернатор поставил задачу подготовить предложения по развитию в регионе автомобильного туризма.

"Тема заинтересовала, это было заметно уже по первым уточняющим вопросам", - отметил Александр Моор.

Впереди у стажёров - знакомство с туристической инфраструктурой Тюмени и Тобольска.

Напомним, программа "Время героев", которую инициировал Владимир Путин, призвана решить задачу по подготовке квалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО.