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Мобильные офисы Сбера будут работать для жителей Тюменской области в случае ЧС

Общество, 18:30 25 марта 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер в Тюмени принял участие в командно-штабной тренировке Минцифры России по подготовке к чрезвычайным ситуациям. По заданию банк должен был обеспечить финансовыми услугами жителей населенных пунктов, пострадавших от паводка или лесного пожара, где нет возможности посетить стационарное отделение Сбера. Банк развернул мобильный офис, в котором возможно было провести банковские операции, как в отделении.

В течение учений в мобильный офис обращались волонтёры в роли пострадавших с различными проблемами. Например, в одной из предлагаемых ситуаций житель потерял документы во время ЧС, и ему нужно было получить доступ к счету. Подтвердить личность получилось через приложение СберБанк Онлайн.

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

"Мы активно включаемся в помощь региону в связи с чрезвычайными ситуациями. В прошлом году волонтеры Сбера помогали строить временную дамбу в селе Упорово, а сотрудники обеспечивали доступ к финансовым услугам для пострадавших территорий. В этом году с помощью картографических сервисов пострадавшие смогут найти маршрут до ближайшего мобильного офиса или пункта временного размещения с учетом актуальной информации о состоянии и перекрытии дорог", - сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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# Сбербанк , ЧС

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