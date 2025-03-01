  • 26 марта 202526.03.2025среда
  • USD84,1930
    EUR92,3409
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Движение по автозимникам в Тобольском районе закрыто с 26 марта

Общество, 13:31 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по автозимникам в Тобольском районе прекращается с 26 марта. Соответствующее распоряжение подписал первый замглавы муниципалитета Максим Александров.

С 5 апреля начинается авиасообщение с труднодоступными территориями. Расписание вылетов сейчас согласовывают с главами поселений, сообщает администрация Тобольского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автозимники , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 26.03.2025Форуму для ветеранов спецоперации "СВОя культура" дали старт в Тюмени
13:42 26.03.2025Тюменским ветеранам помогут отремонтировать жилье
13:31 26.03.2025Движение по автозимникам в Тобольском районе закрыто с 26 марта
13:09 26.03.202550 тюменских школьников поучаствовали в академическом уикенде "Слово криминалиста"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора