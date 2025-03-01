В Тюмени на трех перекрестках и трех улицах ликвидировали выбоины
Обследование автомобильных дорог на предмет образования выбоин и просадок проезжей части и тротуаров проводят дорожные службы к летнему сезону в Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации.
Все дефекты асфальтобетонного полотна восстанавливают во временном исполнении.
Работы по ликвидации выбоин на проезжей части выполнены на пересечении улиц Мельникайте – Менделеева, Магниторгорской – Пархоменко, на улицах Полевой, Калинина, Зои Космодемьянской.
При наступлении устойчиво положительных температур в дневное и ночное время и запуска асфальтовых заводов дорожники приступят к полноценным ремонтным работам со снятием старого асфальта и укладкой нового.