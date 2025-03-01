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В Тюмени на трех перекрестках и трех улицах ликвидировали выбоины

Общество, 17:13 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обследование автомобильных дорог на предмет образования выбоин и просадок проезжей части и тротуаров проводят дорожные службы к летнему сезону в Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все дефекты асфальтобетонного полотна восстанавливают во временном исполнении.

Работы по ликвидации выбоин на проезжей части выполнены на пересечении улиц Мельникайте – Менделеева, Магниторгорской – Пархоменко, на улицах Полевой, Калинина, Зои Космодемьянской.

При наступлении устойчиво положительных температур в дневное и ночное время и запуска асфальтовых заводов дорожники приступят к полноценным ремонтным работам со снятием старого асфальта и укладкой нового.

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# дорожный ремонт

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