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ТюмГУ подписал меморандум о взаимопонимании с университетом Южной Африки

Общество, 20:12 31 марта 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Российская делегация, в которую вошел Тюменский госуниверситет, посетила несколько высших учебных заведений в городе Претории Южной Африки в марте. От Тюмени выступала проректор по международным связям Екатерина Сеченова и заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан вуза Наталья Дзида, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Они провели встречи с заместителем посла Российской Федерации в ЮАР, с представителями Ассоциации выпускников советских и российских вузов и с бывшими соотечественниками, проживающими на территории ЮАР.

Результатом поездки стало подписание меморандума о взаимопонимании между ТюмГУ и университетом Южной Африки, в рамках которого тюменские преподаватели обучат русскому языку южноафриканских студентов и, наоборот, преподаватели UNISA будут обучать языку исизулу российских студентов.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Кроме того, были достигнуты предварительные договоренности о возможностях сотрудничества в области экологии и устойчивого развития с Технологическим университетом Тсване, о распространении русского языка посредством обучения детей-билингвов на базе действующего в Кейптауне детского центра, а также о проведении мастер-классов для бывших соотечественников и всех желающих изучать русский язык и культуру.

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# Африка , ТюмГУ

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