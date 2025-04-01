Компрессоры для сжатого воздуха обновили на фанерном комбинате в Тюмени

| Фото: компания "Свеза" | Фото: компания "Свеза"

Компрессоры для производства сжатого воздуха обновили на комбинате "Свеза" в Тюмени. Четыре новых высокопроизводительных агрегата заменили 10 устаревших, сообщает компания.

"Производительность одной установки - 10 кубометров в минуту. Оборудование оснащено системой расхода сжатого воздуха, что позволяет более рационально и эффективно распределять нагрузку. А системы подачи воздуха оснащены магистральными осушителями. Новый проект снизит затраты на обеспечение производства сжатым воздухом", - уточнили в "Свезе".

Отметим, сжатый воздух на производстве используют для хранения и передачи энергии, необходимой, чтобы приводить в действие станки и механизмы.