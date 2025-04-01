  • 1 апреля 20251.04.2025вторник
  • В Тюмени 4..6 С 0 м/с ветер северо-восточный

Более 800 комплектов средств индивидуальной защиты доставлены из Тобольска в Анапу

Общество, 18:27 01 апреля 2025

Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Более 800 комплектов средств индивидуальной защиты компания "ЗапСибНефтехим" направила волонтерам общественного движения "Спасаем море", которые помогают птицам, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе.

"Костюмы защищают наших волонтёров в первую очередь от токсичного и пачкающего мазута, но также и от погодных условий, уберегая их одежду от ветра с песком, дождя и брызг с моря. Они необходимы при работе с птицами в целях обеспечения безопасности как здоровья людей при контакте с дикими животными и продуктами их жизнедеятельности, так и здоровья самих птиц при контакте с людьми, – отмечено в письме штаба, направленного в адрес компании. - Мы благодарим дорогих меценатов от лица всех волонтёров за вашу заботу и доброе сердце".

Мазут очень опасен для птиц — он склеивает перья, не дает летать, травит организм изнутри — все это приводит к переохлаждению и гибели. Чтобы дать птицам шансы выжить, их надо поймать, отмыть, вылечить и реабилитировать. Всем этим с начала катастрофы занимаются добровольцы движения "Спасаем море" вместе с опытными ветеринарами, реабилитологами и орнитологами, за 3 месяца они оказали помощь более чем 5 тыс. птиц.

"Каждодневно в работе штабов принимают участие ловцы птиц, мойщики, ветврачи, ассистенты ветврачей, орнитологи, хозволонтеры, администраторы штаба, работники кухни. Это почти сто человек, работающих в три смены", - сообщается на сайте российского природоохранного проекта "Земля касается каждого".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗапСибНефтехим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 01.04.2025Тюменцы успевают подать заявки на конкурс грантов губернатора Тюменской области
19:52 01.04.2025Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области"
19:01 01.04.2025Движение транспорта частично ограничено на улице Профсоюзной в Тюмени
18:52 01.04.2025Картины и изделия ручной работы участников СВО выставят в Ембаевском сельском музее

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора