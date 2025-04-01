Более 800 комплектов средств индивидуальной защиты доставлены из Тобольска в Анапу

| Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Более 800 комплектов средств индивидуальной защиты компания "ЗапСибНефтехим" направила волонтерам общественного движения "Спасаем море", которые помогают птицам, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе.

"Костюмы защищают наших волонтёров в первую очередь от токсичного и пачкающего мазута, но также и от погодных условий, уберегая их одежду от ветра с песком, дождя и брызг с моря. Они необходимы при работе с птицами в целях обеспечения безопасности как здоровья людей при контакте с дикими животными и продуктами их жизнедеятельности, так и здоровья самих птиц при контакте с людьми, – отмечено в письме штаба, направленного в адрес компании. - Мы благодарим дорогих меценатов от лица всех волонтёров за вашу заботу и доброе сердце".

Мазут очень опасен для птиц — он склеивает перья, не дает летать, травит организм изнутри — все это приводит к переохлаждению и гибели. Чтобы дать птицам шансы выжить, их надо поймать, отмыть, вылечить и реабилитировать. Всем этим с начала катастрофы занимаются добровольцы движения "Спасаем море" вместе с опытными ветеринарами, реабилитологами и орнитологами, за 3 месяца они оказали помощь более чем 5 тыс. птиц.

"Каждодневно в работе штабов принимают участие ловцы птиц, мойщики, ветврачи, ассистенты ветврачей, орнитологи, хозволонтеры, администраторы штаба, работники кухни. Это почти сто человек, работающих в три смены", - сообщается на сайте российского природоохранного проекта "Земля касается каждого".