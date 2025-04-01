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Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области"

Общество, 19:52 01 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области", сообщает информационный центр правительства региона.

Конкурс профессионального мастерства пройдет в Тюмени с 7 по 13 апреля. На четырех конкурсных площадках города педагоги выступят в 10 номинациях. Самые многочисленные из них – "Учитель года" и "Мастер года".

Открытие конкурса состоится 7 апреля в 10 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19). Имена победителей объявят на церемонии закрытия 13 апреля в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).

Учредители конкурса – департамент образования и науки Тюменской области, межрегиональная организация профсоюза работников образования и науки РФ, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования.

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# конкурс , преподаватели

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