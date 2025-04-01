Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области"
Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области", сообщает информационный центр правительства региона.
Конкурс профессионального мастерства пройдет в Тюмени с 7 по 13 апреля. На четырех конкурсных площадках города педагоги выступят в 10 номинациях. Самые многочисленные из них – "Учитель года" и "Мастер года".
Открытие конкурса состоится 7 апреля в 10 часов в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19). Имена победителей объявят на церемонии закрытия 13 апреля в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).
Учредители конкурса – департамент образования и науки Тюменской области, межрегиональная организация профсоюза работников образования и науки РФ, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования.