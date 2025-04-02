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Тюменские школьники побывали на экскурсии в офтальмологическом диспансере

Общество, 18:19 02 апреля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Школьники, в том числе учащиеся медицинских классов, посетили с экскурсией Тюменский областной офтальмологический диспансер в рамках проекта "Школа близорукости".

Старшеклассники увидели работу медучреждения, узнали о профилактике близорукости у детей и теперь проводят уроки здоровья для младших классов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Также ребята узнали о правилах безопасного использования гаджетов и компьютеров, освоили гимнастику для глаз. Отметим, с начала 2025 года в "Школе близорукости" прошли обучение более 300 школьников.

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# зрение , офтальмология , школьники

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