Тюменские школьники побывали на экскурсии в офтальмологическом диспансере
Школьники, в том числе учащиеся медицинских классов, посетили с экскурсией Тюменский областной офтальмологический диспансер в рамках проекта "Школа близорукости".
Старшеклассники увидели работу медучреждения, узнали о профилактике близорукости у детей и теперь проводят уроки здоровья для младших классов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Также ребята узнали о правилах безопасного использования гаджетов и компьютеров, освоили гимнастику для глаз. Отметим, с начала 2025 года в "Школе близорукости" прошли обучение более 300 школьников.