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Мемориальную доску участнику СВО открыли в Ялуторовском районе

Общество, 14:48 03 апреля 2025

Мемориальную доску участнику СВО открыли в Ялуторовском районе. Памятная плита на фасаде Новоатьяловской школы посвящена Раилю Абдуллину, погибшему в ходе специальной военной операции и награжденному посмертно орденом Мужества, сообщает пресс-служба районной администрации.

На митинг, приуроченный к открытию мемориальной доски, пришли ученики и сотрудники школы, а также родные и близкие Раиля: сослуживцы, коллеги по работе, односельчане. Память земляка почтили минутой молчания и возложением цветов.

Мемориальная доска Раиля Абдуллина расположена рядом с памятной плитой Абдуррохмана Хисамутдинова – ее установили в муниципалитете в 2022 году.

Всего в Ялуторовском районе – шесть мемориальных досок, посвященных участникам СВО, которые награждены орденом Мужества.

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# мемориальная доска , СВО

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