Мемориальную доску участнику СВО открыли в Ялуторовском районе

Мемориальную доску участнику СВО открыли в Ялуторовском районе. Памятная плита на фасаде Новоатьяловской школы посвящена Раилю Абдуллину, погибшему в ходе специальной военной операции и награжденному посмертно орденом Мужества, сообщает пресс-служба районной администрации.

На митинг, приуроченный к открытию мемориальной доски, пришли ученики и сотрудники школы, а также родные и близкие Раиля: сослуживцы, коллеги по работе, односельчане. Память земляка почтили минутой молчания и возложением цветов.

Мемориальная доска Раиля Абдуллина расположена рядом с памятной плитой Абдуррохмана Хисамутдинова – ее установили в муниципалитете в 2022 году.

Всего в Ялуторовском районе – шесть мемориальных досок, посвященных участникам СВО, которые награждены орденом Мужества.