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Тюменцы завершили подготовительные работы на аллее Дружбы в Краснодоне

Общество, 16:27 03 апреля 2025

Сообщество "Тюмень - Краснодон" | Фото: Сообщество "Тюмень - Краснодон"

Демонтаж старого покрытия завершили на будущей аллее Дружбы в Краснодоне. Всего тюменцы вывезли с пощадки около 800 куб. м строительного мусора.

Сейчас специалисты уже приступили бетонированию, разбивке территории и укладке тротуарного бордюра. Далее на объекте появятся малые архитектурные формы, дополнительное освещение, детская площадка, пандусы, композиция "Дерево дружбы".

"Несколько дней назад были осадки. 3-4 дня у нас выпало. Но это никак не повлияет на сроки. Мы работаем ускоренными темпами", - рассказал представитель компании "Артстрой" Алексей Угренинов.

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