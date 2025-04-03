Сувенирные швейные машинки выставили в Ембаевском сельском музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сувенирные швейные машинки представлены на выставке "От мала до велика. Швейная машинка моя", которая открыта в Ембаевском сельском музее. Среди экспонатов — машинки из дерева, металла, даже декорированные кристаллами.

Предметы взяты из частной коллекции жительницы дер. Мотуши Факии Алишевой, за 15 лет она собрала около 100 сувениров разного размера. Длина самого маленького достигает одного сантиметра.

"Увлекаться швейными машинками Факия Алишева начала в детстве. Когда ей было четыре года, в ее семье появилась большая швейная машина Zinger, которая принадлежала ее маме. Девочку к ней не подпускали, а только давали возможность покрутить ступеньку. Когда Факии исполнилось семь лет, она начала подшивать пеленки для своего братика. Со временем увлечение переросло в мастерство. Сейчас Факия Алишева является мастерицей лоскутного шитья. Машинки привлекали ее всегда, и она начала собирать их", — поделилась хранитель фонда Ембаевского сельского музея, краевед Нэля Файзуллина.

Когда Факия Алишева видит какую-то интересную вещь в виде швейной машинки, то непременно покупает ее. Самая дорогая в коллекции для нее — мамина.

"Также мастерице дорога машинка из кости, выполненная нашими тюменскими ремесленниками. Она носит ее на цепочке. Благодаря этой машинке мы и познакомились с ней. Я случайно увидела ее на выставке в Центре татарской культуры, где она представила свою выставку лоскутных изделий. На шее у нее как раз висела швейная машинка из кости. Задала ей вопрос, почему именно швейная машинка? Она ответила, что коллекционирует их. Я предложила ей выставиться в нашем музее. Выставка пользуется популярностью. Приглашаем сюда школьников и взрослых", — добавила Нэля Файзуллина.

С 1 апреля Ембаевский сельский музей начал работу в весенне-летнеем режиме. Побывать здесь со вторника по субботу можно с 11 до 19 часов. Обед — с 14 до 15 часов. Выходной: воскресенье, понедельник. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин