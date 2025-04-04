Бодибилдеры из восьми регионов встретятся на соревнованиях в Тюменском районе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Кубок и первенство Тюменской области по бодибилдингу пройдут в поселке Московский 5 апреля. Соревнования примет Центр культуры и досуга "Родник" Тюменского района (ул. Бурлаки, 2Б). Начало в 13 часов, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На сцену выйдут порядка 60 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО, Республики Тыва. Судьей-комментатором состязаний станет судья первой категории Дмитрий Козенков из Казани.

Победителей определят в номинациях: бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, эстетический фитнес, фит-модель других. На предстоящих соревнованиях предусмотрена 31 категория и Кубок фитнес-клубу.

Также параллельно пройдет фестиваль детского фитнеса, на котором выступят ребята старше 6 лет.