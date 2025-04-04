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Запуск водных трамваев рассматривают тюменские власти

Общество, 18:23 04 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запуск водного транспорта рассматривают тюменские власти. О возможности его появления глава города Максим Афанасьев рассказал в интервью для проекта "Диалоги о городе".

"Территорию Заречных микрорайонов, Алебашево, Мельникайте, где у нас появится межуниверситетский кампус, мы соединим водными трамвайчиками. Плотность населения в этих районах будет высокой", — поделился мэр.

Напомним, межуниверситетский кампус строят по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , национальный проект Молодёжь и дети , нацпроект , река Тура

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