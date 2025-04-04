Запуск водных трамваев рассматривают тюменские власти
Запуск водного транспорта рассматривают тюменские власти. О возможности его появления глава города Максим Афанасьев рассказал в интервью для проекта "Диалоги о городе".
"Территорию Заречных микрорайонов, Алебашево, Мельникайте, где у нас появится межуниверситетский кампус, мы соединим водными трамвайчиками. Плотность населения в этих районах будет высокой", — поделился мэр.
Напомним, межуниверситетский кампус строят по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".
Инна Пахомова