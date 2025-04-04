Две международные посылки с запрещенным веществом задержали тюменские таможенники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две международные посылки с сибутрамином задержали таможенники в Югре, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Жительницу Югорска таможенники задержали в момент получения международного почтового отправления. В коробке находилось 120 капсул для похудения и 60 упаковок диетического кофе. За долгожданную посылку с жиросжигающими товарами гражданка заплатила более 14 тысяч рублей. Экспертиза установила, что общий вес запрещенного вещества в препаратах для похудения составил 513,4 грамма.

Такого же рода задержание произошло в Сургуте. В ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники обнаружили в посылке 59-летней женщины 153 капсулы и 30 пакетиков с коричневым веществом. Эксперты установили в составе диетических средств содержание сильнодействующего вещества "сибутрамин" весом 285 граммов.

По фактам контрабанды сильнодействующего вещества сотрудниками Тюменской таможни были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

Судебные органы вынесли женщинам аналогичные приговоры: три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Упаковки с запрещенным веществом подлежат уничтожению.

"Прежде чем оформить заказ из-за рубежа, необходимо изучить состав медицинских препаратов и биологически активных добавок. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу и свободному обороту на территории России", – пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов.