Три тюменских парка претендуют на звание лучших в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк Константина Лагунова в Тюмени, сквер Выпускников в Тобольске и Березовая роща в Ишиме представляют регион на II всероссийской премии "Парки России".

Все они были благоустроены в прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который с этого года трансформирован в нацпроект "Инфраструктура для жизни". При этом ранее план благоустройства Березовой рощи стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Подать заявки на участие в премии также могут тюменские производители материалов, оборудования и техники для парковой отрасли - для них предусмотрена категория "Компания года". Документы принимают до 7 апреля включительно.

Организаторами выступают Минстрой России, Ассоциация парков, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Всероссийское общество охраны природы и Ассоциация развития территорий. Победителей 23 апреля на Международной выставке-конференции, сообщает региональный департамент ЖКХ.