Три тюменских парка претендуют на звание лучших в России
Парк Константина Лагунова в Тюмени, сквер Выпускников в Тобольске и Березовая роща в Ишиме представляют регион на II всероссийской премии "Парки России".
Все они были благоустроены в прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который с этого года трансформирован в нацпроект "Инфраструктура для жизни". При этом ранее план благоустройства Березовой рощи стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Подать заявки на участие в премии также могут тюменские производители материалов, оборудования и техники для парковой отрасли - для них предусмотрена категория "Компания года". Документы принимают до 7 апреля включительно.
Организаторами выступают Минстрой России, Ассоциация парков, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Всероссийское общество охраны природы и Ассоциация развития территорий. Победителей 23 апреля на Международной выставке-конференции, сообщает региональный департамент ЖКХ.