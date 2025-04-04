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Три тюменских парка претендуют на звание лучших в России

Общество, 15:59 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк Константина Лагунова в Тюмени, сквер Выпускников в Тобольске и Березовая роща в Ишиме представляют регион на II всероссийской премии "Парки России".

Все они были благоустроены в прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который с этого года трансформирован в нацпроект "Инфраструктура для жизни". При этом ранее план благоустройства Березовой рощи стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Подать заявки на участие в премии также могут тюменские производители материалов, оборудования и техники для парковой отрасли - для них предусмотрена категория "Компания года". Документы принимают до 7 апреля включительно.

Организаторами выступают Минстрой России, Ассоциация парков, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Всероссийское общество охраны природы и Ассоциация развития территорий. Победителей 23 апреля на Международной выставке-конференции, сообщает региональный департамент ЖКХ.

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# городская среда , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , парки , скверы

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