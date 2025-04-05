Тюменским садоводам рассказали, как получить большой урожай клубники
Хороший урожай клубники зависит от правильного ухода за этой культурой, напоминают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.
Первый этап начинается уже весной. Когда с участка сошел снег, нужно привести кустики клубники в порядок, убрать мусор, подмерзшие, засохшие и опавшие листья. Если оголились корни, кусты аккуратно окучивают так, чтобы корни оказались в земле, а точка роста оставалась на поверхности.
Далее необходимо провести проводим обрезку усов и молодых розеток, которые отрасли осенью. Специалисты напоминают: для этого нужно использовать продезинфицированный инструмент - так у растения будет меньше риска заболеть.
Поливать клубнику нужно раз в неделю до начала цветения. Полезным будет мульчирование - оно защитит посадки от чрезмерного испарения влаги, перегрева и образования земляной корки. В качестве мульчи подойдет солома, сухая трава или перепревший хвойный опад, толщина слоя - 5-6 см.
До отрастания новых листьев кустики можно обработать медным купоросом или бордоской жидкостью - они защищают от основных болезней клубники: пятнистостей, фитофтороза, гнилей, мучнистой росы, антракноза и ржавчины.
Когда появятся новые 2-3 листочка, можно внести первую подкормку. В начале роста клубнике нужен азот, поэтому агрономы рекомендуют развести 1 ст. ложку аммиачной селитры на 10 л воды. Полив проводят по влажному грунту под корень каждого растения, передает КП-Тюмeнь.