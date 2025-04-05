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Тюменским садоводам рассказали, как получить большой урожай клубники

Общество, 11:29 05 апреля 2025

Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Хороший урожай клубники зависит от правильного ухода за этой культурой, напоминают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Первый этап начинается уже весной. Когда с участка сошел снег, нужно привести кустики клубники в порядок, убрать мусор, подмерзшие, засохшие и опавшие листья. Если оголились корни, кусты аккуратно окучивают так, чтобы корни оказались в земле, а точка роста оставалась на поверхности.

Далее необходимо провести проводим обрезку усов и молодых розеток, которые отрасли осенью. Специалисты напоминают: для этого нужно использовать продезинфицированный инструмент - так у растения будет меньше риска заболеть.

Поливать клубнику нужно раз в неделю до начала цветения. Полезным будет мульчирование - оно защитит посадки от чрезмерного испарения влаги, перегрева и образования земляной корки. В качестве мульчи подойдет солома, сухая трава или перепревший хвойный опад, толщина слоя - 5-6 см.

До отрастания новых листьев кустики можно обработать медным купоросом или бордоской жидкостью - они защищают от основных болезней клубники: пятнистостей, фитофтороза, гнилей, мучнистой росы, антракноза и ржавчины.

Когда появятся новые 2-3 листочка, можно внести первую подкормку. В начале роста клубнике нужен азот, поэтому агрономы рекомендуют развести 1 ст. ложку аммиачной селитры на 10 л воды. Полив проводят по влажному грунту под корень каждого растения, передает КП-Тюмeнь.

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# агроном , дачники , клубника , Россельхозцентр , советы

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