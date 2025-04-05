Больше всего участников "Студенческой весны" в Тюменской области выбрали танцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. заявок подала молодежь региона на XXX областной фестиваль "Студенческая весна". Это студенты из Тюмени, Тобольска, Ишима и других муниципалитетов.

Самым популярным стало танцевальное направление - 1 тыс. 586 заявок. На участие в концертных программах подана 741 заявка, на музыкальное направление - 624, на театральное - 579. В интеллектуальных играх сразятся 264 участника, в направлении медиа - 139.

В лидерах по количеству поданных заявок Тюменский госуниверситет - 1 тыс. 79. На втором месте студенты индустриального - 753 заявки, на третьем институт культуры - 359 заявок, пишет Мегaтюмень.

"Студенческая весна" становится все популярнее. Особенно радостно, что именно в юбилейный год мы обновили рекорд по количеству заявок. Здесь каждый может раскрыть свой потенциал, независимо от уровня подготовки. Для новичков фестиваль становится первой ступенькой к преодолению страха перед публичными выступлениями, а для опытных участников он открывает новые горизонты для роста", — рассказал руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Напомним, областная студвесна проходит в Тюмени до 16 апреля. Победителей объявят в Тюменской филармонии, жители региона могут посмотреть трансляцию событий онлайн.