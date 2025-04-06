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На премию "Страну меняют люди" приглашают жителей Тюменской области

Общество, 14:00 06 апреля 2025

Подать заявку на премию "Страну меняют люди" могут жители Тюменской области. Это предлагают сделать авторам проектов в сферах здравоохранения, экологии, промышленности, социального развития, туризма и других.

Премия реализуется по поручению президента России и впервые пройдет в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Он состоится в Нижнем Новгороде в июле, сообщает информационный центр правительства региона.

Премия будет вручаться тем, чьи проекты были успешно реализованы и внесли существенный вклад в достижение национальных целей развития страны.

Узнать подробности можно по ссылке.

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