На премию "Страну меняют люди" приглашают жителей Тюменской области

Подать заявку на премию "Страну меняют люди" могут жители Тюменской области. Это предлагают сделать авторам проектов в сферах здравоохранения, экологии, промышленности, социального развития, туризма и других.

Премия реализуется по поручению президента России и впервые пройдет в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Он состоится в Нижнем Новгороде в июле, сообщает информационный центр правительства региона.

Премия будет вручаться тем, чьи проекты были успешно реализованы и внесли существенный вклад в достижение национальных целей развития страны.

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