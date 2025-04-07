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В Тюменском районе выявили 637 га заросших сельхозземель

Общество, 13:19 07 апреля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

637 га заросших сельскохозяйственных земель выявили в Тюменском районе. 183 собственника шести участков не обрабатывали почву, из-за чего на ней выросли кусты, деревья и трава, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Нарушение обнаружили инспекторы в марте. Правообладатели получили предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования земельного законодательства РФ. Также им предложили принять меры по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.

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