В Тюменском районе выявили 637 га заросших сельхозземель

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

637 га заросших сельскохозяйственных земель выявили в Тюменском районе. 183 собственника шести участков не обрабатывали почву, из-за чего на ней выросли кусты, деревья и трава, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Нарушение обнаружили инспекторы в марте. Правообладатели получили предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования земельного законодательства РФ. Также им предложили принять меры по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также вовлечь их в сельскохозяйственный оборот.