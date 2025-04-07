597 тюменцев доставили в стационары медики скорой в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 202 жителям Тюмени и Тюменского района помогли медики скорой в выходные, 5 и 6 апреля. В экстренной форме поступило 644 вызова, в стационары доставлено 597 пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

В период с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 717 вызовов. В этих случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 78 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.