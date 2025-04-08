Тюменские компании обсудят с Китаем сотрудничество в сфере тяжелой промышленности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании могут поучаствовать в обсуждении сотрудничества с Китаем 9 апреля, начало — в 11 часов по московскому времени. Направление беседы - тяжелая промышленность, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере тяжелой промышленности имеет огромный потенциал. Мероприятие направлено на обсуждение актуальных вопросов и перспективных направлений взаимодействия, а также особенностей ведения бизнеса в Китае", - уточнили в ТПП.

В числе обсуждаемых тем - возможности для совместных проектов и инвестиций, особенности сертификации и стандартизации продукции тяжелой промышленности в Китае, логистические решения для экспорта продукции и создание совместных предприятий.

Участие в мероприятии будет интересно руководителям предприятий тяжелой промышленности, специалистам по внешнеэкономической деятельности, а также представителям банковского сектора и инвестиционных фондов.

Регистрация здесь.

Уточнить информацию можно у ведущего специалиста центра ВЭД ТПП Тюменской области Екатерины Сауэр по телефону +7 952 684-93-17.