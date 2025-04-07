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Вопросы социальных выплат и опеки обсудили депутаты Тюменской областной думы

Общество, 17:45 07 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросы пенсионных и социальных выплат, а также опеки и попечительства в регионе обсудили депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании комитета по социальной политике 7 апреля.

О деятельности регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в 2024 году рассказал управляющий Виталий Левенков. Общие расходы бюджета на эти цели в прошлом году составили 163 млрд рублей, что на 11% выше по сравнению с объемами 2023 года. Большую часть расходов составляет пенсионное обеспечение ― 111 млрд рублей. На поддержку семей и детей в 2024 году направлено 29 млрд рублей. Большая часть этой суммы начислена в виде единого пособия. Отдельным видом поддержки семьи остается программа материнского капитала. В регионе в предыдущем году оформили 9 тыс. сертификатов.

Депутатов интересовали объемы и виды использования материнского капитала, выплаты семьям по потере кормильца в случае гибели военнослужащего, сроки программы дополнительных страховых взносов.

"Я как депутат по практике вижу, что вопросов много. У кого-то не хватает стажа, чтобы получать пенсию, не хватает фонда оплаты труда. Такие вопросы задаются, ― отметила депутат Тамара Казанцева. ― Приходит гражданин и говорит: доплатите, коэффициенты у вас будут и будете получать пенсию. Сегодня нам сказали, что если не хватает стажа, то надо платить определенную сумму денег или ждать пенсию какое-то количество лет. Но если человек болеет, например, то на что он жить будет? Этот вопрос меня интересовал".

Волновал депутатов и вопрос расширения перечня видов использования материнского капитала.

"В сегодняшнем отчете уделено внимание материнскому капиталу. Мы видим, что почти половина наших граждан, которые по закону получают семейный маткапитал, просто им не воспользовались. И мы видим, что это огромные деньги, которые лежат мертвым грузом, ― прокомментировал депутат Глеб Трубин. ― Одна из причин ― узкий перечень, на что могут потратить его наши граждане: образование детей, пенсия родителей, улучшение жилищных условий. Мы неоднократно выходили с инициативами, чтобы его можно было тратить на лечение ребенка, покупку автомобиля и другие вещи. И вот сегодняшний ответ показывает, что расширение необходимо, потому что иначе люди просто не могут получить те деньги, которое государство по закону обязано им выдать".

Информацию о деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области на заседании комитета представил региональный департамент социального развития.

"Основной задачей исполнительных и законодательных органов власти в вопросе с детьми-сиротами ― максимально стараться, чтобы дети у нас проживали в семьях, ― прокомментировала депутат, председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова. ― Более 94% на сегодняшний день как раз проживают в семьях. В Тюменской области в этом году реализуется региональная программа "Наставничество". Нам важно, чтобы у каждого ребенка были положительные примеры, чтобы он смог найти себя и реализовать себя в жизни".

Вера Коршунова

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# выплаты , депутаты , материнский капитал , пенсия

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