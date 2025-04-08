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Съезд региональных медицинских образовательных кластеров проходит в Тюмени

Общество, 12:27 08 апреля 2025

www.tyumsmu.ru

I Съезд региональных медицинских образовательных кластеров проходит в Тюменском медицинском университете. Участниками стали представители 19 многопрофильных организаций Югры, Ямала и юга Тюменской области.

Двухдневная программа форума состоит из знакомства с кафедрами ТМУ, медицинскими колледжами Тюмени и Тобольска. Будут заслушаны доклады представителей ТМУ.

Проект по развитию региональных кластеров направлен на сохранение здоровья населения путем подготовки высококвалифицированных медицинских кадров, он реализован в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Его поддерживают Министерство науки и высшего образования России, Министерство здравоохранения и Министерство просвещения. Координатором выступил Тюменский медицинский университет при участии профильных департаментов здравоохранения и образования, сообщает Региональный центр развития карьеры и наставничества ТМУ.

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# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , Тюменский медицинский университет

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