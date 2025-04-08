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В Сладковском районе первое агропредприятие приступило к весеннему боронованию

Экономика, 14:40 08 апреля 2025

из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: из Telegram-канала главы Сладковского района Александра Иванова

К весеннему боронованию многолетних трав приступили механизаторы Александровского отделения кооператива "Таволжан" Сладковского района. Обработанная площадь составила 50 га, рассказал глава муниципального образования Александр Иванов в своем Telegram-канале.

"Несмотря на то, что погода сейчас не позволяет трудиться в полную силу, наши специалисты не теряют оптимизма. Почва местами не дошла до технологической "спелости", и любой дождь, даже кратковременный, воспринимается как бонус", - уточнил глава района.

Он отметил, что с каждым днем подготовка к посевной кампании набирает обороты.

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# АПК , посевная кампания , Сладковский район

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