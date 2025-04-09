Более тысячи тонн продукции АПК экспортировали производители Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более одной тысячи тонн продукции АПК экспортировали производители Тюменской области в Казахстан с начала года. Наибольший объем – 706 т пшеничных отрубей, 137 т мяса, 62 молочных продуктов и 57 т рыбы, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Экспортные партии, отправленные 199 автомобилями, досмотрели в приграничном пункте Казанское. Весь груз перевозился в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов.

Вместе с тем, в Тюменскую область казахстанские производители ввезли 19 т молочной и 35 т рыбной продукции.