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Более тысячи тонн продукции АПК экспортировали производители Тюменской области

Экономика, 11:41 09 апреля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более одной тысячи тонн продукции АПК экспортировали производители Тюменской области в Казахстан с начала года. Наибольший объем – 706 т пшеничных отрубей, 137 т мяса, 62 молочных продуктов и 57 т рыбы, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Экспортные партии, отправленные 199 автомобилями, досмотрели в приграничном пункте Казанское. Весь груз перевозился в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов.

Вместе с тем, в Тюменскую область казахстанские производители ввезли 19 т молочной и 35 т рыбной продукции.

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# Россельхознадзор , экспорт

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