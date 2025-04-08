Энергетики направят 170 млн рублей на подготовку сетей в Тюменском районе к зиме

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

170 млн рублей направит компания "Россети Тюмень" на подготовку энергообъектов в Тюменском районе к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает компания.

В планах – отремонтировать более 30 трансформаторных подстанций и 27 км линий электропередачи. На линейных объектах заменят 42 км устаревшего неизолированного провода на современный самонесущий изолированный с большим диаметром сечения. Он обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям.

Для повышения надежности распределительной электросетевой инфраструктуры к пиковым нагрузкам подготовят 32 трансформаторных подстанции. На них установят новые трансформаторы, заменят автоматические выключатели, разрядники и разъединители.

Все работы завершат до 1 октября.