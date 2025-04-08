Территорию многопрофильного техникума благоустроят в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Территорию многопрофильного техникума благоустроят в Тобольске при поддержке компании СИБУР. Об этом сообщил глава города Петр Вагин.

"Что планируем: обустройство дополнительных остановок для удобства студентов и жителей. Создание пешеходных дорожек, вымощенных брусчаткой. Современное освещение, которое сделает территорию безопасной и уютной в любое время суток. Дополнительное парковочное пространство, чтобы решить вопрос с размещением автомобилей. Озеленение", - перечислил глава города.

По его словам, дизайн-концепция уже готова. Специалисты разрабатывают рабочую документацию, согласовывают технические решения, выбирают лучшие материалы для малых архитектурных форм, брусчатки и опор уличного освещения.

"Внутри техникума уже можно видеть современное и функциональное пространство. Теперь стоит задача – привести в порядок и территорию вокруг, чтобы она соответствовала его высокому уровню" - уточнил Петр Вагин.

Отметим, проект реализуется в рамках программы "Тобольск настоящий".