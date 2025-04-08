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Правила пожарной безопасности объясняют жителям Тюменской области

Общество, 20:34 08 апреля 2025

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Правила пожарной безопасности объясняют жителям Тюменской области во время подворовых обходов. Главное внимание – требованиям противопожарного режима, сообщает информационный центр регионального правительства.

Профилактические рейды в Голышмановском округе проводят инспекторы отдела надзорной деятельности совместно с пожарными и специалистами администрации. Они оценивают готовность сёл и деревень к пожароопасному сезону. Обследовать предстоит 59 населённых пунктов муниципалитета.

"Проверяем состояние минерализованных полос. Их ширина должна быть не менее десяти метров. Осматриваем пожарные водоёмы, гидранты, водонапорные башни. Инспектируем опорные пункты добровольных пожарных дружин и наличие необходимого для борьбы с огнём оборудования", - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому муниципальному округу Сергей Курденко.

Сотрудники пожнадзора также беседуют и раздают памятки о соблюдении мер пожарной безопасности.

"Наша территория готова к пожароопасному сезону. В трёх населённых пунктах - деревнях Малоемецк, Козловке и селе Ражево - все пожарные водоёмы в исправном состоянии, к ним имеются подъезды. В течение всего года эти объекты поддерживаются в рабочем состоянии, обеспечена их защита от промерзания в зимний период. В Ражевской сельской администрации сформирована добровольная пожарная дружина из шести человек. Огнеборцы опытные, обучены и оснащены всем необходимым оборудованием", - отметил руководитель Ражевской сельской администрации Василий Васильев.

В Омутинском районе жителям деревни Кашевской вручили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности. Также настоятельно попросили убрать с земельных участков сухую траву, напомнив о запрете разводить костры и сжигать мусор. Сотрудники МЧС также обращали внимание на установку автономных дымовых извещателей в домах, где проживают многодетные семьи и одинокие граждане.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим. С 5 апреля запрещено посещать леса.

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# противопожарный сезон

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