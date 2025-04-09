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Первый "Дом Юнармии" открыли в Ишимском районе

Общество, 11:19 09 апреля 2025

из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Первый "Дом Юнармии" открыли в Ишимском районе. Он расположен в стрехнинской школе. Ученики смогут осваивать военную подготовку и развивать лидерские качества, рассказал глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

"Это уже 381 "дом" в стране, шестой в Тюменской области и первый в Ишимском районе. Здесь 438 местных юнармейцев из 25 отрядов смогут получать дополнительные знания и навыки военной подготовки", - уточнил глава района.

Он отметил, что "Дом Юнармии" – новый шаг в воспитании молодого поколения.

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# Ишимский район , Юнармия

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