Первый "Дом Юнармии" открыли в Ишимском районе

| Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Первый "Дом Юнармии" открыли в Ишимском районе. Он расположен в стрехнинской школе. Ученики смогут осваивать военную подготовку и развивать лидерские качества, рассказал глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

"Это уже 381 "дом" в стране, шестой в Тюменской области и первый в Ишимском районе. Здесь 438 местных юнармейцев из 25 отрядов смогут получать дополнительные знания и навыки военной подготовки", - уточнил глава района.

Он отметил, что "Дом Юнармии" – новый шаг в воспитании молодого поколения.