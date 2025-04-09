Железнодорожный переезд по Старому Тобольскому тракту в Тюмени отремонтируют в мае
Железнодорожный переезд по Старому Тобольскому тракту в Тюмени отремонтирует Антипинский нефетеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава областного центра Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
"Антипинский НПЗ уже приступил к решению проблемы. Начаты подготовительные работы по организации объезда, а также ведется работа над заключением договора с подрядной организацией", - уточнил глава города.
По его словам, ремонт проведут в начале мая, чтобы минимизировать неудобства для водителей.