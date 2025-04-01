Тюменцы могут выиграть 100 тысяч рублей в конкурсе "Знание. Лектор"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятый сезон Всероссийского конкурса "Знание.Лектор" запустило общество "Знание". Количество победителей будет рекордным: 100 во взрослой категории и 21 — в юной. Лекторы поборются за сто контрактов с обществом "Знание" на сумму 100 тысяч рублей каждый.

В новом сезоне для допуска к конкурсным испытаниям участники должны пройти онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Вопросы подготовлены бизнес-тренером Ниной Зверевой с привлечением экспертов из ее школы, опытных тренеров по ораторскому мастерству, медиа-продюсеров, психологов, редакторов и журналистов.

Далее конкурсантам предстоит провести очные лекции по предложенным материалам и защитить авторскую лекцию перед экспертным советом. Выступления пройдут в рамках десяти номинаций.

"В этом году мы вводим специальные номинации, посвящённые истории нашей страны, её героям и достижениям — "Сохранение памяти о Великой Победе", "Достижения атомной отрасли" и "Поддержка СВО". Кроме того, впервые в рамках проекта мы проведём народное голосование. Для нас важно, чтобы в выборе лучших лекторов участвовало как можно больше людей. Каждый голос имеет значение", — рассказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В номинации "Юный лектор" могут участвовать школьники и студенты ссузов от 14 до 17 лет. Сто школьников, которые успешно преодолеют испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек". Она состоится с 25 сентября по 16 октября.

В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву. Сто победителей взрослой категории получат право заключить контракты с обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе на сумму 100 тысяч рублей, а также другие ценные призы.

Заявки принимают на сайте проекта до 15 июля, в номинации "Юный лектор" — до 15 июня.

Напомним, что в 2024 году жители Тюменской области подали 207 заявок. Победу одержала тюменский процессный менеджер в "ИТ Стройдвор", педагог по культуре речи, филолог-преподаватель высшей категории Мария Петрова.