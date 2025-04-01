Тюменцу назначили условный срок за контрабанду сильнодействующих веществ

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года назначили тюменцу за контрабанду сильнодействующих веществ из Индии. Мужчину задержали при получении посылки из-за границы, сообщает пресс-служба тюменской таможни.

При вскрытии коробки оперативники обнаружили 450 капсул и флакон с жидкостью. Экспертиза подтвердила содержание в препаратах сильнодействующих веществ: прегабалин массой 171 гр. и тропикамид объемом 4,5 мл.

"Мужчина, ранее уже употреблявший подобные препараты, заказал их для себя из Индии по низкой цене, заплатив за покупку 5 тысяч 850 рублей. Некоторые товары открыто продаются за границей, но запрещены к ввозу и свободному обороту на территории России. Зная об этом, нарушитель заранее договорился с продавцом о сокрытии таблеток от таможенного контроля. Отправитель попытался спрятать контрабанду в трех картонных коробках под видом других лекарственных средств", – рассказал заместитель начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов.

Когда посылка поступила в почтовое отделение, злоумышленник предпринял попытку получить ее с помощью друга. Однако, по правилам почтовой связи товарищу не удалось получить препараты, после чего гражданин с паспортом явился самостоятельно.

Задержание проходило совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области и ФСБ России по Тюменскому гарнизону. Изъятые препараты уничтожили.