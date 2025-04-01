Акция "Бессмертный полк" в этом году состоится во всех школах и колледжах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Акция "Бессмертный полк" состоится во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования России. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению акции "Бессмертный полк" в 2025 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие прошло в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".

"В прошлом году в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" приняли участие 10 млн школьников, - отметил Сергей Кравцов. - Надеемся, что в этом году их количество еще вырастет".

Министерство просвещения ведет большую подготовительную работу к празднованию Великой Победы.

"5 мая во всех школах пройдет занятие "Разговоры о важном", посвященное героизму советского народа и важности сохранения исторической правды. В рамках проекта "Музыка вместо звонков" в школах в мае будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Совместно с музеем Победы во всех школьных музеях организуем акцию "Стена памяти", – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России также обратил внимание на то, что со следующего учебного года продолжится постепенный переход на новую линейку единых государственных учебников по истории с 5-го по 11-й класс. Будет увеличено количество часов на изучение истории. Каждая школа должна проводить 18 уроков истории в 10-м классе на тему Великой Отечественной войны, а на Сталинградскую и Курскую битвы выделять отдельные уроки.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева отметила, что акция "Бессмертный полк" в 2025 году пройдет в смешанном формате, в том числе и очном. Формат ее проведения будет определяться местными властями.