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Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 15:07 12 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

46-летний водитель JAC и его 16-летняя дочь погибли в ДТП на 384 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 12 апреля. Там столкнулись иномарка и грузовик SITRAK, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу. Супруга владельца JAC и водитель большегруза не пострадали. На место ДТП выехал прокурор Уватского района Айрат Гуссамов.

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Уватского района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , прокуратура Тюменской области

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