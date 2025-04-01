Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

46-летний водитель JAC и его 16-летняя дочь погибли в ДТП на 384 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 12 апреля. Там столкнулись иномарка и грузовик SITRAK, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу. Супруга владельца JAC и водитель большегруза не пострадали. На место ДТП выехал прокурор Уватского района Айрат Гуссамов.

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Уватского района по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.