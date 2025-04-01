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Судно на воздушной подушке будет перевозить пассажиров через переправу в Увате

Общество, 16:04 14 апреля 2025

Главное управления строительства Тюменской области | Фото: Главное управления строительства Тюменской области

Пеший переход через реку Иртыш закрыли в Увате. Сейчас демонтируют пешеходные мостки. Для перевозки пассажиров организовали движение судна на воздушной подушке, которое курсирует по расписанию. Вместимость судна — 18 человек, сообщает пресс-служба Главного управления строительства по Тюменской области.

С понедельника по пятницу судно будет перевозить граждан пять раз: с 6 до 11 часов, с 13 до 14 часов, с 15 часов 20 минут до 16 часов 20 минут, с 17 до 19 часов и с 20 часов 20 минут до 23 часов.

В выходные переправиться через реку Иртыш можно с 6 часов до 9 часов 30 минут, с 13 до 14 часов, с 17 до 18 часов и с 20 часов до 22 часов 30 минут.

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# переправа , река Иртыш

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