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Привлечение иностранцев к работе в Тюменской области обсудят на ярмарке вакансий

Экономика, 08:14 16 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Привлечение иностранцев к работе обсудят на центральной площадке регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) Тюмени 18 апреля. Эксперты обсудят изменения миграционного законодательства, которые произошли в 2025 году.

"Всероссийская ярмарка вакансий – очень мощная диалоговая площадка, которая объединяет работодателей, соискателей и органы власти. Мы организуем круглый стол по вопросам закрытия кадровой потребности, использования иностранной рабочей силы. С 2025 года значительно ужесточены требования по привлечению к работе иностранных граждан. Обсуждение пройдет с участием представителей органов власти, чтобы дополнительно акцентировать внимание на изменениях. Можно будет задать все вопросы", - уточнила начальник управления по развитию трудового потенциала департамента труда и занятости населения Тюменской области Алина Журавлева.

Кроме того, на площадках работодатели смогут узнать обо всех возможностях, которые предоставляют им органы службы занятости и образовательные организации. А соискатели пройти экспресс-собеседования с большим количеством ведущих предприятий, проконсультироваться о смене профессионального трека, переобучении, открытии собственного дела. Консультационные пункты на мероприятии также откроют центр "Мой бизнес", тюменский филиал госфонда "Защитников Отечества" и профсоюзами.

Отметим, деловое событие проходит уже в третий раз. Интерес к нему постоянно увеличивается: если в 2023 г. региональный этап ярмарки посетили около шести тысяч человек, то в 2024 г. уже более 12 тыс.

Более подробная информация, программа и адреса площадок здесь.

Оксана Корнеенкова

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# Всероссийская ярмарка трудоустройства , иностранцы

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