  • 15 апреля 202515.04.2025вторник
  • USD82,7671
    EUR94,1635
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Бывшего директора тюменского завода обвиняют в получении крупной взятки

Происшествия, 17:43 15 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 12 лет тюрьмы грозит бывшему директору одного из тюменских заводов за получение крупной взятки в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В декабре 2024 года обвиняемый получил от главного инженера завода взятку. Деньги передали за неосуществление контроля за качественным и своевременным исполнением обязательств подрядчиком, который исполнял контракт по изготовлению транспортировочной тары и комплектующих для завода на сумму более 13 млн рублей, а также попустительство по службе в отношении главного инженера в случае неисполнения этого контракта.

Для обеспечения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 1,9 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени. В отношении взяткодателя уголовное преследование прекратили в связи с деятельным раскаиванием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# взятка , прокуратура Тюменской области , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 15.04.2025Бывшего директора тюменского завода обвиняют в получении крупной взятки
16:48 15.04.2025Слиток серебра в 1 кг изъяли на таможенном посту тюменского аэропорта
14:47 15.04.2025Девятилетний тюменец на самокате попал под колеса Kia
14:25 15.04.2025Штраф до 20 тысяч рублей грозит тоболяку за нарушение особого противопожарного режима

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора