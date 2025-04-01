Бывшего директора тюменского завода обвиняют в получении крупной взятки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 12 лет тюрьмы грозит бывшему директору одного из тюменских заводов за получение крупной взятки в размере 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В декабре 2024 года обвиняемый получил от главного инженера завода взятку. Деньги передали за неосуществление контроля за качественным и своевременным исполнением обязательств подрядчиком, который исполнял контракт по изготовлению транспортировочной тары и комплектующих для завода на сумму более 13 млн рублей, а также попустительство по службе в отношении главного инженера в случае неисполнения этого контракта.

Для обеспечения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 1,9 млн руб. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени. В отношении взяткодателя уголовное преследование прекратили в связи с деятельным раскаиванием.