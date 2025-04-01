Рабочее место продавца магазина и стикерпаки разработали дизайнеры тюменского "Кванториума"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Рабочее место продавца сетевого магазина и стикерпаки для птицефабрики разработали юные дизайнеры тюменского "Кванториума". Работы они выполнили для конкурса по графическому, промышленному и инженерному дизайну "СуперДизайн-2025", сообщает ДТиС "Пионер".

Среди работ также наклейки для Visit Tyumen с достопримечательностями региона и узнаваемыми девизами. По заданию будущие инженеры разработали 3D-макеты элемента благоустройства придомового пространства и изготовили их.

Оценивали работы представители музейного комплекса им. И. Я. Словцова, музея "Городская Дума", Агентства развития креативных индустрий Тюменской области, компании "Шлюмберже", "Боровская" птицефабрики, Агентства туризма и продвижения Тюменской области", а также строительной компании "Михайловский дворик".

На защите проектов воспитанники "Кванториума" представили не просто идеи, а готовые решения, которые уже можно применять.

Презентация финальных проектов и награждение победителей прошло на площадке обновленной Водонапорной башни в многофункциональном центре "Дзержинец".