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Тюменский педагог с программой "Дети равных возможностей" стала дипломантом всероссийского конкурса

Общество, 17:10 15 апреля 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Авторскую программу "Дети равных возможностей" представила преподаватель детской школы искусств им. Знаменского Холида Орлова на конкурсе методических разработок и проектов "Художественное образование без границ", сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Педагог обобщила многолетний опыт коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ игре на фортепиано. Воспитанники Холиды Орловой участвуют в концертах, выступают на конкурсах и занимают призовые места.

В этом учебном году по особой программе в ДШИ им. Знаменского обучаются два пианиста, а за все время работы педагог приобщила к музыке более 25 учащихся с ОВЗ. Холида Орлова проводит мастер-классы, консультирует учеников и преподавателей, участвует в конференциях, сотрудничает с центром реабилитации инвалидов.

Добавим, всего на конкурс поступило свыше 340 работ, по итогам экспертизы участвовали 85.

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# дети с ОВЗ , музыка , педагоги

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