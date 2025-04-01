Стихийные пляжи в Тюмени будут патрулировать спасатели

| Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия | Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия

Спасатели будут патрулировать в Тюмени водоемы с неорганизованными пляжами в течение всего купального сезона. Это поможет предупредить несчастные случаи. Меры обеспечения безопасности обсудили на совещании, которое провел глава города Максим Афанасьев.

В конце мая спасатели приступят к дежурствам на Круглом озере. Также патрулирование организуют на следующих территориях: озеро Нижнее Кривое, обводненный карьер Чистый, пруд Южный, озеро Липовое, озеро Круглое, озеро Оброчное, обводненный карьер Утиный, дамба у ТЭЦ-1, на ул. Стартовой, карьер на 11 км Ялуторовского тракта, стр. 1, у Туры в районе Заречного парка, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города.

Уже с 1 мая от двух до 10 спасателей будут следить за безопасностью тюменцев на правом берегу набережной и два специально обученных человека — на левом берегу.

Купальный сезон в Тюмени ежегодно стартует 20 мая. С 5 по 12 мая все водоемы Тюмени обследуют для уточнения мест установки знаков "Купаться запрещено".

Жителям Тюмени напоминают, что летом в городе работают пять пляжных зон: три на территории базы отдыха "Верхний бор" и по одной на территории Липового и Лесного прудов. Сейчас там проверяют качество воды и песка, при помощи водолазов обследуют дно водоемов, оснащают спасательные посты дополнительным оборудованием и проводят противоклещевую обработку.