Обладателей Гран-при юбилейной "Студенческой весны" награждают в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт в рамках XXX Областного фестиваля "Студенческая весна" проходит в Тюменской филармонии 16 апреля. На нем подводят итоги юбилейного события, а также объявляют обладателей Гран-при.

"Участники конкурса приобретают здесь очень ценные качества, которые всем пригодятся в жизни. Это умение работать в команде, эффективно коммуницировать, и, конечно же, принимать решения в самых сложных обстоятельствах. 2025 год юбилейный не только для "Студенческой весны", совсем скоро мы отметим 80-летие Победы. Я благодарен вам, что в программу включены специальные номинации "фронтовая песня" и "фронтовая проза". Во многом фестиваль стал площадкой, которая объединила нашу великую историю, наши традиции и современность", — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он вручил Гран-при в номинации "Театральное" категории А студии хореографии ТИУ. Коллектив представлял номер "Ассоль".

На гала-концерте более 450 студентов покажут театральные, хореографические и "модные" номера. Возможность выступить получили призеры, которые заняли в своих направлениях первые и вторые места. Выступят в филармонии не только нынешние участники, но и их предшественники — выпускники прошлых фестивалей. Также в честь 30-летия события будут вручены 30 специальных наград руководителям творческих коллективов, режиссерам-постановщикам, экспертам и организаторам мероприятия.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Более 50 человек, которые когда-то выступали на "Студенческой весне", приехали сегодня к нам на праздник. Некоторые из них прибыли специально из других городов и стран, чтобы стать частью этого большого концерта, играть в связках, выступать вместе со студентами, делиться своим творческим опытом, заряжать ребят на новые победы. Магия заключается в том, что независимо от того сколько вам лет, если вы окунулись в "Студвесну", то она вас никогда не отпустит. И сегодня мы это вновь доказываем", – поделился руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этом году на сценах города выступили 3 тыс. 140 участников из разных учебных заведений региона. В течение 17 дней фестиваля состоялось более 100 часов кастингов по 12 концертным и неконцертным направлениям. Первокурсник Института физической культуры ТюмГУ Эмиль Авозбакиев вошёл в качестве битбоксера в состав вокальной группы "Акапелла". Эксперты высоко оценили их выступление с песней "Мой мармеладный" и дали первое место в направлении "Музыкальное".

"Нам в институте сказали, что есть такой фестиваль, но я даже не думал, что соберусь поучаствовать. И вот так получилось, но я очень рад и точно подам заявку на следующий год", — добавил первокурсник.

Следить за ходом гала-концерта можно в официальном Telegram-канале.

Напомним, что из обладателей Гран-при будет сформирован состав делегации Тюменской области, которая представит регион на Российской студенческой весне. Фестиваль состоится в Казани в конце лета – начале осени.

Виктория Макарова