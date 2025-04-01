Телемост "Ишим - Тюмень. Станция "Мальцево" объединит юных читателей Тюмени и Ишима

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Литературный маршрут "Ишим - Тюмень. Станция "Мальцево" объединит юных читателей Тюмени и Ишима 18 апреля с 12 до 13 часов. Телемост состоится в рамках проекта "Именные библиотеки: литературное наследие региона", сообщает Централизованная городская библиотечная система.

С помощью трансляции гостям представят именную модельную детскую библиотеку № 3 им. С. В. Мальцева и выставку "Станислав Мальцев: журналист, писатель, драматург".

Затем юные читатели именной библиотеки дистанционно познакомятся с библиотечным пространством модельной центральной библиотеки Ишимской городской централизованной библиотечной системы.

Телемост завершится квизбуком – интеллектуально-командными соревнованиями, посвященными творчеству Станислава Мальцева, которые выявят знатоков произведений тюменского детского писателя. Команды из Тюмени и Ишима смогут доказать, кто из них достоин носить звание "Самые начитанные".

Также во время литературного телемоста специалисты отдела электронных ресурсов центральной городской библиотеки покажут презентацию краеведческого портала "Город Т" и "Электронной библиотеки тюменского писателя", познакомят с навигацией сайтов, разделами, в которых можно найти интересные материалы о жизни и творчестве регионального автора.

В течение 2025 года участников проекта ждут телемосты по творчеству Зота Тоболкина, Ивана Ермакова, Александра Гришина, Владислава Крапивина.

Задача проекта "Именные библиотеки: литературное наследие региона" — привлечь внимание молодого поколения к творчеству писателей Тюменской области: Станислава Мальцева, Зота Тоболкина, Ивана Ермакова, Александра Гришина и Владислава Крапивина.

Возрастное ограничение: 6+.